Weekendowe wydarzenia w powiecie dzierżoniowskim. Co się dzieje 8-11 lipca 2022?

Coolturalne Piątki to cykl wydarzeń organizowanych dla dzieci, młodzieży i całych rodzin przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, bibliotekę i Muzeum Miejskie Dzierżoniowa oraz organizacje senioralne. Co nas czeka w tym roku? 8 lipca, godz. 16:00-17:30 DZIERŻONIÓW NA WYSOKIM POZIOMIE - WIEŻE MIASTA Z PERSPEKTYWY WIEŻY CIŚNIEŃ W ramach spaceru zorganizowanego przez Muzeum Miejskie Dzierżoniowa wybierzemy się na zwiedzanie wieży ciśnień na co dzień nieudostępnianej dla zwiedzających. Ze szczytu wieży oprócz podziwiania pięknej panoramy miasta opowiemy o dominantach Dzierżoniowa oraz jego rozwoju przed wojną 30-letnią. Zbiórka godz. 16.00 pod figurą św. Jana Nepomucena w dzierżoniowskim Rynku.

UM Dzierżoniów