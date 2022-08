Serial kryminalny w Dzierżoniowie. Możesz w nim zagrać! Trwa casting online

Już we wrześniu Dzierżoniów stanie się planem filmowym dla serialu kryminalnego. Przed kamerami staną m.in. Tomasz Schuchardt, Magdalena Różczka oraz Vanessa Aleksander. Mieszkańcy Dzierżoniowa i okolic mogą zgłaszać się do statystowania. Poszukiwani są kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat, którzy wcielą się w postacie kibiców na zawodach pływackich. Zdjęcia odbędą się w Dzierżoniowie, a stawka za dzień zdjęciowy to 120 złotych netto.

Akcja serialu toczy się w latach 60. XX wieku. Z tego powodu statyści muszą spełniać poniższe wymogi:

brak tatuaży w widocznych miejscach

brak piercingu (twarz, tunele w uszach, dodatkowe kolczyki)

brak mocnej opalenizny

brak kolorowych włosów

brak nowoczesnych fryzur

brak przystrzyżonych włosów po bokach

brak makijażu permanentnego

brak sztucznych rzęs

brak sztucznych paznokci

Zgłoszenia z dopiskiem KIBIC zawierające imię i nazwisko, aktualne (zrobione dzisiaj) zdjęcie twarzy, zdjęcie sylwetki oraz numer telefonu należy przesyłać na adres mailowy: [email protected]. Z wybranymi osobami producenci będą kontaktować się telefonicznie.