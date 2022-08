Regałowisko 2022. Koszulki, płyty, kosmetyki z CBD. Z czym jeszcze przyjechali wystawcy w galerii pod zdjęciami Remigiusz Biały

Wiele płyt z muzyką, własnoręcznie robionych ozdób i jedne w swoim rodzaju koszulki. Kliknij następny skald, aby zobaczyć różnorodność produktów --------> Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (12 zdjęć)

Regałowisko 2022. Festiwal muzyki reggae wrócił do Bielawy po pandemicznej przerwie, a wraz z nim wystawcy. Na stoiskach można było kupić wiele ciekawych płyt, książek czy ozdób wykonanych ręcznie. Wszystko to oczywiście związane motywem przewodnim festiwalu, czyli reggae i rock. A o tym, co jeszcze znalazło się na stoiskach i ile kosztowało przeczytasz w opisach pod zdjęciami w galerii.