Machinae Calculatoriae. Nowa wystawa w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa

Wystawa „Machinae Calculatoriae” to efekt współpracy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego z Maciejem M. Sysło, profesorem nauk matematycznych, informatykiem oraz wielkim piewcą edukacji informatycznej w Polsce. Jak zapowiadają organizatorzy, warto odwiedzić muzeum i zobaczyć tę wystawę, bo historia liczenia stanie się nieco mniej skomplikowana.

- Liczenie jest obecne w naszym życiu praktycznie w każdej dziedzinie. Podobnie jak liczby, które otaczają nas z każdej strony. Funkcjonujemy nie zwracając nawet na to uwagi. Przykładów jest wiele, od tak prozaicznych sytuacji, jak liczenie gotówki w sklepie, porównywanie cen, obliczanie dni, tygodni, miesięcy, lat, godzin czy minut, po te obliczenia bardziej skomplikowane, których dokonywać muszą księgowi, logistycy, geodeci czy architekci. Gdyby się tak zatrzymać i chwilę zastanowić – liczymy coś prawie na każdym kroku. Podstawowym urządzeniem, jakiego używamy do trudniejszych obliczeń, jest kalkulator. W tej chwili jest to narzędzie, do którego dostęp ma praktycznie każdy z nas na swoim telefonie komórkowym.