Regałowisko 2022. Dzień drugi. Deszcz i tłumy na koncercie Kultu. Zobacz galerie DUŻO ZDJĘĆ Remigiusz Biały

Wracamy jeszcze na chwilę do Regałowiska Reggae Rock Festiwalu 2022 w Bielawie, który naznaczony był nie najlepszą pogodą. Choć za czasem deszcz ustępował to byli i tacy, którym nie przeszkadzało to w zabawie. Gwiazdą drugiego wieczoru był zespół Kult, który pod sceną zgromadziła tłumy fanów. A o tym kto jeszcze wystąpi nad Jeziorem Bielawskim przeczytasz w poniższym artykule.