Koncert patriotyczny w Dzierżoniowie. Na scenie Tadek, a na widowni tłumy młodych ludzi. Zobacz galerię zdjęć

-Na przestrzeni lat dostawałem tysiące informacji o tym, że dany piętnastolatek usłyszał mój kawałek, pokazał go nauczycielowi od historii i zapytał się kto to był Pilecki czy Inka. Dzięki temu potem całe szkoły organizowały wystawy czy robiły gazetki o tych bohaterach. No i tu nie sposób stwierdzić, że moja działalność miała wpływ na uczniów i ich wiedzę historyczną, bo dzięki temu dowiedzieli się, że ktoś taki istniał - mówi Tadeusz Polkowski ps. “Tadek”