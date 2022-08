Wybiorą najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu dzierżoniowskiego. Do konkursu można się zgłaszać do 30 sierpnia 2022 roku OPRAC.: Gabriela Fedyk

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski ogłasza Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Dzierżoniowskiego. Karty zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciami wykonanego wieńca należy przesyłać drogą mailową do 30 sierpnia 2022 roku do godziny 14:00. Wyniki konkursu poznamy do 2 września.