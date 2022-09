Weź udział w konkursie fotograficznym MOKiS-u w Bielawie "Kapliczki i krzyże pogranicza polsko-czeskiego"

Konkurs "Kapliczki i krzyże pogranicza polsko-czeskiego" obywa się w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Aby wziąć w nim udział, należy wykonać zdjęcie zabytkowej kapliczki lub przydrożnego krzyża z terenów pogranicza polsko-czeskiego i wysłać do 30 października 2022 roku na adres mailowy organizatora, czyli MOKiS Bielawa: [email protected]

Konkursowe zdjęcia mogą być wykonane smartfonem lub aparatem fotograficznym i nie mogą być mniejsze niż 2000 pikseli (dłuższy bok). Do zgłoszenia oprócz fotografii należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie. Wydrukowaną zgodę można również dostać w kasie MOKiS lub w biurze Teatru Robotniczego. Pełny regulamin konkursu znajdziecie TUTAJ.

Autorzy i autorki najciekawszych fotografii otrzymają nagrody pieniężne – 200 za I miejsce, 150 za II oraz 100 złotych za III. Przewidziane są też nagrody rzeczowe dla wyróżnionych osób.