Wstrzymane przyjęcia na internę w dzierżoniowskim szpitalu. "Prawdopodobnie do końca tygodnia pacjenci znów będą przyjmowani" Gabriela Fedyk

Interna w dzierżoniowskim szpitalu chwilowo nie przyjmuje nowych pacjentów. Przyjęcia prawdopodobnie zostaną wznowione jeszcze w tym tygodniu. Google Street View

Otrzymaliśmy wiadomość od Czytelnika, którego zaniepokoiło, że bliska osoba nie została przyjęta na internę do szpitala w Dzierżoniowie. Skontaktowaliśmy się z administracją, żeby to zweryfikować. "Tak, przyjęcia nowych pacjentów są chwilowo wstrzymane" — usłyszeliśmy od Prezesa Zarządu Szpitala w Dzierżoniowie, Macieja Smolarza. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia gruntownej dekontaminacji oddziału, jednak nie ma powodu do niepokoju. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu przyjęcia zostaną wznowione.