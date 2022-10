Gdzie dostaniesz jodek potasu w Dzierżoniowie i powiecie dzierżoniowskim? OPRAC.: Gabriela Fedyk

UM Dzierżoniów

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do miast i gmin trafiły tabletki jodku potasu. Będą one przekazywane mieszkańcom w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Poniżej znajdziecie listę miejsc w powiecie dzierżoniowskim, gdzie będą one wydawane, jeżeli wystąpi taka konieczność.