Dzierżoniów wspiera walkę z rakiem piersi. Różowy październik 2022. Happeningi, bieg, bezpłatne badania, terminy mammobusów

Październik to europejski miesiąc świadomości raka piersi. Dzierżoniów, powiat i lokalne instytucje już od lat w tym czasie włączą się w działania na rzecz kapani przeciwrakowej. W planach jest m.in. happening na dzierżoniowskim rynku i biego-rajd z Jeziora Bielawskiego do Dworca Kolejowego w Dzierżoniowie. Ponad to miasto prowadzi akcje edukacyjne w szkołach na rzecz profilaktyki, a wrocławski NFZ zaplanował przyjazd pięciu mammobusów.

Na dzierżoniowskim rynku zostanie rozwinięta różowa wstęga

Do wydarzenia przyłączyła, się także firma AVON. Już o godzinie 12:00 na rynku przed rozwinięciem wstęgi, konsultantki będą rozdawać ulotki i będzie można zaczerpnąć rady jak samemu badać piersi. Ponad to będzie, można zamówić kosmetyki, z których w ramach akcji „różowa szminka” dochód zostanie przekazany na wsparcie kampanii walki z rakiem.

Bieg Wyroluj Raka – memoriał Anny Grochowiny w Dzierżoniowie i Bielawie

W piątek, 14 października z Jeziora Bielawskiego o godzinie 19:00 wystartuje Bieg Wyroluj Raka – Memoriał Anny Grochowiny. Trasa jest bardzo łagodna i przyjazna, liczy trochę ponad 9 km. Zapisy rozpoczął się w dniu wydarzenia o 18:30 przed bramą na Jezioro Bielawskie. A meta przewidzenia jest w Dzierżoniowie na Dworcu Kolejowym.

Bieg Wyroluj Raka 2021 w Powiecie Dzierżoniowskim Remigiusz Biały / Polska Press

Wydarzenie to nie tylko bieg, co roku uczestnicy trasę przemierzają też na rolkach, rowerach czy hulajnogach. Organizatorzy zachęcają też do przebrania się, bo na mecie będzie przyznana nagroda za najlepszy strój. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, a do akcji przyłączają się Komenda Policji, Straże Miejskie z Bielawy i Dzierżoniowa, OSiR w Bielawie, Stowarzyszenie Amazonki i Akademia Biegania.