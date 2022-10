Różowy październik w Dzierżoniowie. "To nie może być temat tabu"

W poniedziałek 17 października dzierżoniowski rynek zaróżowił się od wstążek, strojów i balonów. O godzinie 14:00 odbył się happening, podczas którego przybyłe osoby wspólnie rozwinęły wielką różową wstęgę – symbol walki z rakiem piersi. Konsultantki firmy Avon na swoim stoisku przekazywały wiedzę na temat samobadania piersi oraz promowały akcję „Różowa szminka”. Część dochodu ze sprzedaży oznaczonych produktów wspiera kampanię walki z rakiem.

W wydarzeniu oprócz dzierżoniowskich Amazonek i członkiń Dzierżoniowskiej Rady Kobiet wzięli udział m.in. burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski oraz posłanka na Sejm Monika Wielichowska.

- To ważne wydarzenie – tak jakby podsumowanie miesiąca walki z rakiem piersi. Dzisiejszy happening i symboliczne rozwinięcie różowej wstążki ma jeszcze bardziej otworzyć oczy ludziom na to, że ta choroba cywilizacyjna jest wielkim problemem. Odczuwamy to w naszych środowiskach, w naszych rodzinach. Ale jest możliwość walki z tą chorobą, wczesne wykrywanie, a przede wszystkim badania, profilaktyka – na to chcemy zwrócić uwagę, żeby uchronić jak największą ilość kobiet, ale i mężczyzn. Profilaktyka, namawianie do tego, ale przede wszystkim organizowanie – czy to systemu ochrony zdrowia, czy to w samorządach tak jak u nas – i badań, i tego typu działań edukacyjnych jest bardzo ważne. Należy o tym mówić, zwrócić uwagę na te problemy i zachęcić osoby do badania, profilaktyki i mówienia o tym. To nie może być temat tabu. Mówiąc o tym, działając, pomagamy tym osobom, które już chorują — mówi Dariusz Kucharski.