Wyroluj raka 2022 w Dzierżoniowie i Bielawie. Memoriał Anny Grochowiny. Zobacz czy jesteś na zdjęciach

- dzisiaj robimy małą zadymę w powiecie dzierżoniowskim. Październik jest miesiącem świadomości i walki z rakiem piersi. Namawiamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do regularnych badań. My dzisiaj biegniemy i krzyczymy do naszych mieszkańców badajcie się i dbajcie o siebie. - mówi Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego Andrzej Bolisęga.