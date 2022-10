W Dzierżoniowie mamy najpiękniejsze parki na Dolnym Śląsku. Zobaczcie je w jesiennej odsłonie! ZDJĘCIA Gabriela Fedyk

Dzierżoniów prezentuje się pięknie o każdej porze roku. Jesień, a szczególnie październik, to idealny czas na spacer w parku. Kolorowe liście wciąż są na drzewach i krzewach, część a nich opadła, tworząc różnobarwne kobierce, które szeleszczą pod butami. Prognoza pogody na najbliższe dni zachęca, aby z niej skorzystać i wybrać się na przechadzkę do parku. My już byliśmy — zobacz zdjęcia dzierżoniowskich parków jesienią!