Uwaga! Oszuści podszywają się pod pracowników KRUS

Choć obsługa świadczeniobiorców i ubezpieczonych KRUS odbywa się głównie w siedzibach instytucji, to czasem się zdarza, że pracownicy odwiedzają gospodarstwa osobiście. Jeżeli dojdzie to takiego spotkania, to pracownicy KRUS są zobowiązani okazać imienne identyfikatory z logotypem KRUS.

Jeżeli mamy wątpliwości co do autentyczności tych identyfikatorów, wizytację można potwierdzić telefonicznie. Wystarczy skontaktować się z odpowiednią dla swojego regionu jednostką KRUS i zapytać o to, czy osoby podające się za urzędników rzeczywiście nimi są.

- W przypadku wizytowania gospodarstwa rolnego pracownicy Kasy zobligowani są do okazania imiennych identyfikatorów z logotypem KRUS. Wizytację można także potwierdzić, kontaktując się z właściwą terytorialnie jednostką Kasy – czytamy na oficjalnej stronie KRUS-u.

Wszelkie próby oszustwa należy zgłaszać na policję i do najbliższej jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.