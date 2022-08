Rozbebeszone kontenery na odzież przy prosektorium w Dzierżoniowie Gabriela Fedyk

Wandalizm, złośliwość a może niepohamowana konieczność ubrania się? Przy ulicy Cichej w Dzierżoniowie, na parkingu przy szpitalu powiatowym, stoją dwa kontenery na odzież. To, co z założenia ma służyć pomocy innym, jest niszczone i okradane. Rozbebeszone kontenery to niestety częsty widok na ulicach polskich miast.