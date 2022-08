Arboretum Wojsławice końcem sierpnia. Schyłek lata w ogrodzie dendrologicznym ZOBACZ ZDJĘCIA

Ogród botaniczny, arboretum czy park to doskonałe miejsca do obserwowania zmian pór roku, uważności na przyrodę i zanurzenia się w kojącej zieleni. Wakacje już prawie za nami i coraz częściej można zobaczyć ślady zbliżającej się jesieni. Arboretum w Wojsławicach jest otwarte dla zwiedzających od kwietnia do października. Został nam zatem miesiąc, żeby jeszcze w tym roku skorzystać z jego uroków!

Zobaczcie naszą galerię — może zachęci Was do wizyty w Arboretum Wojsławice?