Psy z dzierżoniowskiego schroniska czekają na nowy dom. Nie kupuj, zaadoptuj!

Dlaczego warto adoptować psa ze schroniska

Adoptując psa ze schroniska, przyczyniamy się do zmniejszenia przepełnienia przytulisk. Przygarnięte zwierzę odwzajemni się miłością oraz troską i stanie się kolejnym członkiem rodziny. Obecność psa motywuje do aktywności fizycznej, a także poprawia humor. Zatem biorąc psa ze schroniska, nie tylko zmieniamy jego życie, ale dbamy też o swoje zdrowie — zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dodatkowo adopcja psa ze schroniska może zachęcić innych do tego samego.