Obfitość sierpnia. Co można kupić na targowisku miejskim w Dzierżoniowie? Gabriela Fedyk

Sierpień to obfitość schyłku lata. Ogórki (również małosolne!), cebula, czosnek, brzoskwinie, pomidory, ziemniaki, fasola, kukurydza, śliwki, arbuzy i zwiastujące nadchodzącą jesień dynie. Na dzierżoniowskim targowisku miejskim dostaniemy też miody, oscypki, syropy, mleko, jaja i kwiaty, a nawet resoraki! Targ w Dzierżoniowie jest otwarty trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty od 6 do 12. Zobaczcie, co w sierpniu można kupić na targowisku miejskim.