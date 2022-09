Powiat dzierżoniowski wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Zrealizuje dwa nowe programy

Dwa programy wspierające osoby z niepełnosprawnością, które zrealizuje powiat dzierżoniowski, to „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Na czym polegają?

Program „Mieszkanie dla absolwenta” ma zapewnić samodzielne mieszkanie, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, jakie są ponoszone w ciągu 36 miesięcy. Program będzie realizowany w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu.

Program „Dostępne mieszkanie” ma zapewnić mieszkanie wolne od barier architektonicznych, co jest podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Co obejmie dofinansowanie? Będą to koszty zmiany niedostępnego mieszkania, w tym dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego wspomnianych barier architektonicznych. Ten program będzie realizowany od 2022 do 2025 roku, a umowy z beneficjentami będą do 31 grudnia 2024 roku, również nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu.