Zasłużeni dla Dzierżoniowa. Edmund Dąbrowski, Eugeniusz Nowak i Ekonomik z medalami

Edmund Dąbrowski — żołnierz partyzanckich oddziałów AK

Edmund Dąbrowski pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach patriotycznych. Jego pierwsze kontakty z wojskiem to pomoc rozbitkom Kampanii Wrześniowej. Był żołnierzem AK, do której wstąpił po tym, jak Niemcy zamordowali jego rodziców. Miał pseudonim „Chyży” i do końca wojny był związany z oddziałami partyzanckimi. Po wojnie trafił na Ziemie Odzyskane. Krótko przebywał w Legnicy i w Chwalisławiu, a w 1951 roku osiadł w Dzierżoniowie. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno-Radiotechnicznego. Zawodowo związał się z Dzierżoniowskimi Zakładami Przemysłu Bawełnianego „Silesiana”, gdzie piastował stanowisko kierownika warsztatów mechanicznych. Przez lata pracował z młodzieżą w ZHP. Obecnie jest emeryturze. Propaguje wiedzę historyczną o II wojnie światowej. Jest zaangażowany w podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.