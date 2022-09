Marzniesz? Weź sobie ubranie! Akcja „Podaj dalej – podaruj ciepło” Centrum Usług Społecznych w Pieszycach

- W dobie, gdzie wszystko drożeje, a pogoda za oknem coraz bardziej płata nam figla Centrum Usług Społecznych w Pieszycach rusza z akcją „Podaj dalej – podaruj ciepło” edycja jesień/zima. Każda środa czerwca była do Państwa dyspozycji. Zapraszaliśmy wtedy naszych mieszkańców, by mogli wybrać dla siebie i swoich bliskich odzież i obuwie, a także zabawki czy potrzebne artykuły dla maluszków. Tym razem w budynku CUS na korytarzach ustawione zostaną wieszaki, a na nich kurtki, płaszcze, kombinezony. Każda osoba bez skrępowania będzie mogła zabrać to, co się jej przyda — ogłasza nową akcję pieszyckie Centrum Usług Społecznych.