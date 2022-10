Akcja Kurtka w Dzierżoniowie. "Nie spodziewałam się takiego odzewu"

Dzierżoniowski Ośrodek Wolontariatu powstał w 2022 roku w czasie pandemii.

- Ten czas dużo pokazał. Kiedy siedzieliśmy w domach, to robiliśmy porządki, a jak robiliśmy porządki, to okazało się mamy bardzo dużo rzeczy, których już nie potrzebujemy albo mamy ich zwyczajnie za dużo — opowiada Anna Polowczyk, dyrektor Dziennego Domu Senior+.

Jednym z filarów Dzierżoniowskiego Ośrodka Wolontariatu jest prowadzenie magazynu. Jak mówi Anna Polowczyk, inspiracją były zagraniczne sklepy charytatywne.

- My poszliśmy w taki magazyn, do którego wszyscy mogą wejść. Jest on zlokalizowany przy ul. Rzeźniczej i jest czynny w każdy wtorek od godziny 10:00 do 12:00. Znajduje się tam bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, „przydasiów” – począwszy od talerzyków i kubeczków, skończywszy na odzieży zimowej.