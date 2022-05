"Dzień i Noc w Muzeum". Dzierżoniowska edycja Nocy Muzeów już w piątek 27.05.

Konferencja nauczycieli historii oraz regionalistów, promocja Rocznika Dzierżoniowskiego, koncert oraz nocna wycieczka po tajemniczych muzealnych zakątkach - tak wygląda propozycja Miejskiego Muzeum Dzierżoniowa na „Dzień i noc w muzeum”, lokalną edycję Nocy Muzeów.

Oprócz wymienionych już atrakcji, w pierwszej części dnia odbędzie się też spotkanie autorskie oraz prezentacja publikacji „Wokół Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”, napisanej pod redakcją Aleksandra Smolińskiego i Jarosława Durki. Przedstawione będą też oferta edukacyjna Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa oraz działania regionalne Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.

Drugiej części wydarzenia zapowiada się równie interesująco. Po godzinie 17 zaplanowano promocję kolejnego wydania Rocznika Dzierżoniowskiego. Oprócz prezentacji publikacji oraz autorów artykułów i ich bohaterów, goście mogą liczyć na krótki wykład na temat poczynań Husytów w regionie Dzierżoniowa w XV wieku, który wygłosi dr Robert Heś z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Po godzinie 19 odbędzie się koncert Natalii Szczypuły – finalistki The Voice of Poland w 2020 oraz zwyciężczyni Ladies' Jazz Festival Gdynia 2021.

„Dzień i Noc w Muzeum” zakończy się bezpłatnym zwiedzaniem muzeum – w tym wyremontowanej wieżyczki, niedostępnej na co dzień dla zwiedzających.