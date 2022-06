Za darmo w powiecie dzierżoniowskim. Jakie atrakcje są dostępne bezpłatnie?

Ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych - również w kwestii podróży. Polacy jednak słyną z zaradności i nawet w trudnych czasach znajdą sposób na to, by tanim kosztem zwiedzić ciekawe miejsca. Mamy dla Was kilka propozycji na darmowe spędzanie czasu w powiecie dzierżoniowskim.