Tu odpoczniesz od zgiełku miasta i upałów! Domki letniskowe w Górach Sowich

Siedlisko Wiejska Sowa to nowe, pełne klimatu miejsce z duszą. Jest tworzone z pasją i szacunkiem do tego, co wiekowe oraz z charakterem, aby zachować jak najwięcej uroku XIX-wiecznego gospodarstwa. Położone w luźno zabudowanej wsi Michałkowa siedlisko gwarantuje bliskość przyrody i piękne widoki. Domek w stylu loft z aneksem kuchennym, łazienką i antresolą dla 4 osób. Do dyspozycji gości: - duży, podgrzewany basen - duży, słoneczny taras - dwie stylowe wiaty z miejscem do grillowania i paleniskiem - plac zabaw - możliwość wynajęcia rowerów elektrycznych W wakacje minimalny pobyt to 4 dni. Zwierzęta nie są przyjmowane. Brak Wi-Fi, słaby zasięg GSM. Link do oferty: KLIK

