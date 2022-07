Czerwone pojemniki pojawiły się na terenie Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy i Piławy Górnej. O co chodzi? OPRAC.: Gabriela Fedyk

30 czerwca 2022 roku na terenie Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy i Piławy Górnej - gmin należących do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPH 7” - pojawiło się osiem czerwonych pojemników. Do pojemników mieszkańcy będą mogli wyrzucić drobne, niedziałające już sprzęty elektryczne i elektroniczne. Mogą do nich trafić stare telefony, laptopy, miksery, suszarki i wszystkie inne urządzenia, które nie są już sprawne, ale są kompletne i mieszczą się w wymiarach 40x50x20 cm. Czerwony pojemnik na elektryczne śmieci to nie tylko wygodne, ale też ekologiczne rozwiązanie. Dzięki nim możliwa jest bezpłatna zbiórka odpadów, które następnie zostaną poddane recyklingowi.