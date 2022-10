Bezpłatna mammografia w Bielawie już w piątek 21 października

Jak zapisać się na badania mammograficzne

Na mammografię można zapisać się pod numerem telefonu: 68 41 41 411. Zapisy są prowadzone od godziny 8:00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Do badania nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie, ale zalecane jest dwuczęściowe ubraniu, które ułatwi rozebranie się do pasa. Co ważne, w dniu badania nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.