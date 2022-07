Ulica Pocztowa w Dzierżoniowie będzie wyremontowana. Prace mają ruszyć jeszcze w lipcu OPRAC.: Gabriela Fedyk

"Ulica Pocztowa w Dzierżoniowie będzie świeciła blaskiem nowości" - zapowiada Urząd Miejski w Dzierżoniowie. Prace mają zacząć się jeszcze w lipcu, a oddanie ma nastąpić do końca sierpnia 2023 roku. Wykonawcą jest świdnicka firma Steinbudex-J.M., z którą umowa została podpisana w tym tygodniu. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu 400 dni. Wartość kontraktu to 5 milionów 276 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 675 tysięcy złotych to dofinansowanie.