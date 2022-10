Sztuczne konie i miętowe ciastka. Dziedzictwo Braci Morawskich w Piławie Górnej Gabriela Fedyk

Izba Pamięci Braci Morawskich została otwarta 31 stycznia 2020 roku w Piławie Górnej. To do tej pory pierwsze i jedyne takie miejsce w Polsce. Izba mieści się w centrum miasta - przy placu Piastów Śląskich w dawnym kompleksie Domu Braci, który został wzniesiony w 1746 roku. Zwiedzanie izby jest bezpłatne i można tam zapoznać się z wystawą stałą, wysłuchać wielu ciekawostek związanych z Piławą Górną, Braćmi Morawskimi i dowiedzieć się, o co chodzi z ciastkami miętowymi i likierem.