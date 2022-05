Sowi Bieg już 5 czerwca. Przebieg trasy, zmiany w ruchu dla kierowców

Sowi Bieg – przebieg trasy

Bieg rozpocznie się o godzinie 11 na dzierżoniowskim rynku. Stamtąd biegacze ruszą w kierunku Mostu Niepodległości, miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dalej w stronę Pieszyc. Niemal od początku biegu uczestnikom i uczestniczkom towarzyszyć będzie wspaniały widok na Góry Sowie. W Pieszycach biegnący będą musieli pokonać ulice Kościuszki, Ogrodową i 1-go maja, by w końcu móc odbić w stronę boiska i basenu miejskiego. Tam będzie czekać na nich premia lotna z bufetem. Biegacze i biegaczki, którzy przekroczą linię premii na pozycji 19 i 62, otrzymają od władz miejskich dodatkową nagrodę z okazji Dni Pieszyc. Będą to specjalne puchary, upamiętniające 60-lecie otrzymania praw miejskich oraz karty podarunkowe do sklepu sportowego.

Kolejnym przystankiem na drodze uczestników będzie Bielawa. Poprowadzi tam swojska, polna droga, a zakończy się nad Jeziorem Bielawskim – na mecie wyścigu. Cały odcinek to łącznie aż 12 km, co stanowić będzie nie lada wyzwanie dla każdego entuzjasty sportu.

Dotarcie do mety to nie koniec zabawy – na miejscu zlokalizowane zostanie miasteczko sportowe wraz z bufetem, przy którym będzie można chwilę odpocząć, porozmawiać lub skorzystać z innych atrakcji na terenie Campingu „Sudety”.