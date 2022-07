Runmageddon w Górach Sowich. Nowa przeszkoda, najdłuższa formuła i 350-tysięczny uczestnik biegu

Już w najbliższy weekend, 23-24 lipca 2022, w Górach Sowich odbędzie się Runmageddon Bielawa, gdzie miejsce będzie miała premiera nowej współpracy – Marvel i Runmgageddon. Na trasie formuł Rekrut, Hardcore, Ultra stanie nowa przeszkoda - 4-metrowa rampa, do pokonania której potrzebna jest prędkość, dobra technika i supermoce. Marvel dołącza do grona partnerów biegu i razem z organizatorem zadba o dostarczenie maksimum emocji uczestnikom biegów w 2022 roku.

Runmageddon Bielawa - 350-tysięczny uczestnik i najdłuższy dystans

Wydarzenie górskie będzie także wyjątkowe, gdyż będzie to jedyna w tym roku okazja na pokonanie najdłuższego dystansu Runmageddonu. Odważni, którzy podejmą się startu w formule Ultra będą musieli w czasie 11 godzin pokonać 42 kilometry i 140 przeszkód.

Co to jest Runmageddon

Runmageddon jest największym w Polsce cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru dla osób po 16 r.ż. są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód). Dla dzieci w wieku 4-11 lat dedykowana jest formuła KIDS, zaś dla młodzieży między 12 a 15 rokiem życia - Junior. Od roku 2019 Runmageddon zaczął zapraszać do wzięcia udziału w sportowej przygodzie całe rodziny, tworząc Runmageddon Family.