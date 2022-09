„Trzeba chcieć i się starać realizować swój plan”. Andrzej Przerwa o Ultra Trail du Mont Blanc i bieganiu

Gabriela Fedyk: Gratuluję startu i ukończenia biegu! To wielki wyczyn i ogromny sukces.

Andrzej Przerwa: Dzięki, dzięki.

GF: Jakie to uczucie przebiec jeden z najsłynniejszych ultramaratonów na świecie?

AP: Uczucie za każdym razem jest inne. Zawsze są różne emocje w trakcie biegu, przed biegiem, po biegu. Tym razem wszystko się udało od A do Z – od pogody poprzez miejsce, kibiców, widoki. Można powiedzieć, że pełna euforia na mecie, a w szczególności na starcie, bo start był wspólny. Startowało 2627 zawodników.

Start jest na głównym placu Pl. du Triangle de l'Amitié, wśród wysokiej zabudowy, około 20 tysięcy kibiców wzdłuż drogi (przez 10 km praktycznie osoba przy osobie stała i wszyscy bardzo mocno dopingują, krzyczą). Jak to przy takich emocjach – ciarki itd., euforia i do przodu. A później, jak to w biegach ultra, zaczynają się góry i trzeba robić swoje.

archiwum prywatne Andrzeja Przerwy

GF: Co było największą trudnością?