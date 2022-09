Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż w powiecie dzierżoniowskim! CENY, ZDJĘCIA, LINKI Gabriela Fedyk

Własne M to marzenie wielu Polaków. Sprawdziliśmy oferty najdroższych wystawionych na sprzedaż mieszkań w powiecie dzierżoniowskim. Ich ceny wahają się od 400 000 zł do ponad 700 000 złotych i zależą od powierzchni, stanu wykończenia oraz lokalizacji. Często są to mieszkania o większym metrażu, dwupoziomowe lub z własnym ogródkiem. W galerii znajdziesz lokalizację, cenę, krótki opis oraz link do oferty.