XIX-wieczny pałac z parkiem w Łagiewnikach na sprzedaż. Cena? 2 800 000 złotych

XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy w centrum Łagiewnik położony jest przy często uczęszczanej trasie przy drodze krajowej nr 8, między Wrocławiem a Kłodzkiem. Jego cena to 2 800 000 złotych, ale dotyczy 70% udziałów. Istnieje jednak możliwość zakupu całego obiektu. Pozostałe 30% to kolejne 1 500 000 złotych. Łączna kwota do sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego to 4 300 000 złotych do negocjacji.

Nieruchomość może zostać zaadaptowana na kilka sposobów:

działalność biznesową (siedziba firmy wraz z biurami),

działalność medyczną lub ośrodek opieki,

centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z pokojami hotelowymi,

hotel wraz z restauracją,

ekskluzywną rezydencję.

W skład zespołu wchodzi kompleks siedmiu działek. Ich łączna powierzchnia to 1,75 ha. Na działkach znajduje się m.in. rządcówka. Jest to trzykondygnacyjny budynek z XVII wieku, a jego powierzchnia użytkowa to 854 m2. Konstrukcja dachu oraz strop zostały wymienione, położona została nowa dachówka ceramiczna. Wymieniona została też stolarka okienna, są nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz elektryka. Rządcówka przylega do kościoła pw. św. Józefa w Łagiewnikach. Do posesji prowadzą trzy wjazdy, a na jej terenie znajduje się obszerny parking.

otodom.pl

Pałac to dwuskrzydłowy budynek z wieżą wybudowany w XIX wieku. Jego powierzchnia użytkowa to 1170 m2. Jest połączony łącznikiem z budynkiem rządcówki. W pałacu trwają prace remontowe przygotowujące tę część nieruchomości pod działalność hotelową bądź biurową. Stolarka okienna została już częściowo wymieniona. Klatka schodowa w wieży pałacowej jest marmurowa. W pałacu można też zamontować zewnętrzną windę.