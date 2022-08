Była portiernia Diory na sprzedaż. Budynek kultowych zakładów radiowych wystawiony za 1 129 500 złotych

Budynek byłej portierni Diory został całkowicie wyremontowany w 2019 roku. Wymienione zostały wszystkie instalacje. Ma nowe witryny aluminiowe, pokrycie dachowe i posadzki. W nieruchomości znajduje się własny nowy węzeł rozdzielczy ciepłowniczy, dwa niezależne klimatyzatory oraz dwie dodatkowe nagrzewnice. W budynku jest też system alarmowy oraz system kamer. Cena to 1 129 500 złotych.

otodom.pl

Pomieszczenie główne ma wysokość od 4,5 do 5,5 m. Powierzchnia sali głównej wynosi 100 m2.

W byłej portierni Diory są cztery pomieszczenia gospodarcze:

kuchnia,

toaleta,

biuro,

pomieszczenie socjalne z toaletą.

Do budynku są dwa wejścia: główne przez ogródek od ulicy Parkowej oraz drugie od parkingu przy starostwie powiatowym. W ofercie jest sprzedaż integralna z gruntem o powierzchni 381 m2 w cenie 250 zł/m2 zwolnione z VAT (plus 95 250 zł).

otodom.pl

Aktualnie w lokalu działa El-Clasico CAFE. Możliwa jest też sprzedaż działalności (całe know how przedsiębiorstwa wraz z mediami, dane księgowe do wglądu). W przypadku zakupu przedsiębiorstwa obowiązuje odstępne za całe wyposażenie. Alternatywnie możliwy jest wynajem lokalu. Cena podana w ogłoszeniu jest ceną netto za lokal.