Dawny Hotel Kaiserhof na sprzedaż. Można go kupić za 2 900 000 złotych

Kamienica przy ulicy Sienkiewicza 4 jest ważnym obiektem historycznym Dzierżoniowa. Powstała w 1908 roku, a w latach 20. XX wieku została rozbudowana. Ten 5-kondygnacyjny budynek jest murowany, otynkowany i podpiwniczony. Pokrywa go wielospadowy dach, który w 2021 roku został kompleksowo wyremontowany. Dach pokryty jest nową dachówką karpiówką, ma nowe kominy i orynnowanie oraz system odgromowy. Powierzchnia ogólna nieruchomości to ok. 2400 m2. Dodatkowe budynki garażowo-gospodarcze to kolejne 153 m2.

Budynek ozdabiają różne elementy dekoracyjne:

girlandy,

fryzy,

wazy z owocami,

rzeźby,

liczne ryzality i wykusze.

Dawny Hotel Kaiserhof leży nad rzeką Piławą, przy odrestaurowanym Moście Niepodległości. Jak możemy przeczytać w ofercie:

Położenie przy rzece daje możliwość usytuowania tam np. ogródków letnich i możliwości konsumpcji podziwiając otoczenie.

Media podłączone do budynku to prąd, woda, gaz oraz kanalizacja.