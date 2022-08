Dodatek węglowy. Gdzie składać wnioski? Najważniejsze informacje dla mieszkańców Dzierżoniowa

Wzór wniosku o dodatek węglowy oraz klauzulę informacyjną RODO można pobrać online.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego i spalany jest w urządzeniach takich jak:

- Aby otrzymać 3 tysiące złotych, nie trzeba spełniać kryteriów dochodowych. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia takiej deklaracji upłynął z końcem czerwca. Aby mieszkańcy nie musieli stać w kolejkach, zapraszam do rejestracji telefonicznej. Pod numerem 74 660 49 40 można umówić się z pracownikiem na konkretny dzień i godzinę. Szacujemy, że wpłynie do nas około 2 tysięcy wniosków. W przypadku składania wniosku platformą e-PUAP pamiętajmy, aby zawierał on podpis kwalifikowany lub podpis profilu zaufanego wnioskodawcy – mówi Anna Skrzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.