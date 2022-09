"Na konto miasta wciąż nie trafiły środki na wypłatę dodatku węglowego". Dzierżoniów czeka na pieniądze

- Na konto miasta wciąż nie trafiły środki na wypłatę dodatku węglowego. Gmina tylko pośredniczy w wypłacie pieniędzy. Dzierżoniowski OPS ma wstępnie przygotowanych do wydania informacji około 1000 wniosków i gotowych do wypłat, ale nie ma czego wypłacać. Resort klimatu i wojewoda zapewniają, że pieniądze są w drodze — czytamy na stronie dzierżoniowskiego urzędu miasta.

Uprawnione gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o dodatki węglowe od 17 sierpnia tego roku. Pierwotnie świadczenie miało być wypłacone w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Przepisy przedłużające czas na wypłatę do 60 dni weszły w życie 20 września 2022 roku. Mimo to samorząd do tej pory nie otrzymał na ten cel ani złotówki od państwa.

Dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął już ponad tysiąc wniosków o dodatek węglowy, a miasto przesłało do wojewody dolnośląskiego wniosek o 4 miliony 290 tysięcy złotych na wypłatę świadczenia. Na koncie miasta wciąż nie ma pieniędzy, zatem wypłaty nie mogą być przekazane mieszkańcom, bo ich nie ma.