NIE dla spalarni śmieci w Bielawie! Mieszkańcy przeciw elektrociepłowni na RDF. List, stanowisko Inwestora i samorządów

Nie milkną echa i słowa oburzenia wśród opinii publicznej mieszkańców Bielawy w sprawie budowy elektrociepłowni na materiał RDF, czyli opał wytworzony ze śmieci nienadających się do recyklingu. Instalacja miałaby zostać wybudowana na terenie sortowni odpadów firmy ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. Sprawa ciągnie się od stycznia 2021 roku. Teraz mieszkańcy Bielawy skierowali list do radnych miasta, w którym sprzeciwiają się budowie takiej instalacji.

Nie dla spalarni Śmieci w Bielawie w 10 argumentach w liście

Wystosowany list do radnych Bielawy zawiera dziesięć argumentów przeciw takiej inwestycji. Treść wprost nazywa elektrociepłownię na RDF spalarnią śmieci i zaprzecza jakoby miało to być źródłem zielonej energii. Kolejnym argumentem przeciw dla budowy jest fakt, że spalarnia miałaby powstać w Bielawie, a wytworzone z niej ciepło miałoby trafić do sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie. Sygnatariusze zarzucają inwestorom także lakoniczne podejście do negatywnych skutków spalania RDF-u.