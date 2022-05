Bielawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie susz roślinny

Policjanci z Bielawy patrolujący teren, zauważyli nieopodal zbiornika wodnego w Pieszycach dwóch mężczyzn. 18- i 19-letni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego podczas legitymowania zaczęli się nerwowo zachowywać, co wzbudziło podejrzenia u funkcjonariuszy. Kierując się doświadczeniem zawodowym, policjanci sprawdzili zawartość odzieży mężczyzn. U młodszej z osób ujawnili susz roślinny. Przeprowadzone badanie wskazało, że zabezpieczona substancja to marihuana.

W świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami - przypomina Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów