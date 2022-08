Andrzej Przerwa z Dzierżoniowa pobiegnie w Ultra-Trail du Mont Blanc

Trasa Ultra-Trail du Mont Blanc to oprócz ekstremalnego wysiłku uczestników malownicze szlaki dookoła masywu Mont Blanc. Przebiega przez Francję, Włochy i Szwajcarię. Start i meta są w miejscowości Chamonix we Francji. W biegu startuje 2300 biegaczy. Rekordzistą tej trasy jest François d'Haene, który w 2014 roku przebiegł dystans w 20 godzin 11 minut i 44 sekundy. Najlepszy wynik Polaka to 10. miejsce zdobyte przez Piotra Hercoga w 2015 roku. Jego czas wyniósł 24 godziny 10 minut i 54 sekundy.