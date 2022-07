Runmageddon debiutuje w Górach Sowich. Impreza już 23-24 lipca 2022 Gabriela Fedyk

Runmageddon, największy w Polsce bieg z przeszkodami o poziomie trudności dostosowanym do możliwości każdego uczestnika, będzie miał swoją sowiogórską edycję. Śmiałkowie, którzy zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu, mogą wybrać trasę od 6 do 42 km oraz pokonać trasę od 30 do 140 przeszkód. Ekstremalny bieg, który odbędzie się w weekend 23-23 lipca 2022. Organizatorzy przygotowali też coś specjalnie dla dzieci – formułę KIDS.