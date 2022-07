Uwaga! Fałszywi kominiarze! Policja ostrzega przed oszustami

Najważniejsza zasada, o której przypominają policjanci, to zasada ograniczonego zaufania.

- Nigdy nie możemy mieć stuprocentowej pewności, z kim rozmawiamy. Oszuści stojący przed progiem mieszkania są często bardzo dobrze przygotowani do kradzieży i gotowi na wszystko, żeby zdobyć swój łup. Sposób, w jaki działają, określany jest jako tzw. oszustwo pod legendą, czyli wcielają się w różne role, takie jak m.in. pracownicy administracji, listonosze czy hydraulicy. To wszystko tylko po to, aby móc wejść do naszego mieszkania zasłaniając złe zamiary zmyśloną postacią. Kiedy już uda im się przekroczyć próg, odgrywają swoją zaplanowaną scenkę, by okraść swoje ofiary — przestrzega sierżant sztabowy Paweł Noga.