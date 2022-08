Kolejni oszukani w powiecie dzierżoniowskim. Sześciu osobom okradziono konta bankowe

Przestępcy są bardzo kreatywni w wymyślaniu nowych sposobów, aby nas okraść. Co ciekawe, w ostatnich przestępstwach to posiadacze kont bankowych sami udostępniają dane potrzebne oszustom. Dwie najbardziej popularne metody to na „Portal ogłoszeniowy” i „Na pracownika banku lub platformy inwestycyjnej”.

Na czym polega oszustwo na „Portal ogłoszeniowy”