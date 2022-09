Tutaj zjesz najlepsze bułki i chleb! Ranking dzierżoniowskich piekarni wg ocen Google ADRESY, OCENY, OPINIE

Świeże, ciepłe pieczywo nie potrzebuje wiele, by stać się smacznym posiłkiem. Czasem wystarczy masło i sól, by zamruczeć z rozkoszy. Jednak nie wszędzie kupimy dobre pieczywo, o czym z pewnością niejednokrotnie przekonali się miłośnicy glutenu. W Dzierżoniowie jest kilka piekarni, które są cenione przez ich klientów. To właśnie oni dali wyraz uznania w opiniach wyszukiwarki Google. Które sklepy z wypiekami mają 4,5 gwiazdki lub więcej?

Oto najwyżej oceniane piekarnie w Dzierżoniowie:

Rogowski T., Mazurek F. Piekarstwo

Duet s.c. Piekarnia. Kuśnierz A.

Piekarnia Cukiernia Rogal

Kwiatkowski Mirosław Piekarstwo-cukiernictwo

Piekarnia Hert

Piekarnia, cukiernia

Zapoznaj się z naszą galerią. Znajdziesz w niej piekarnie, ich adresy, ocenę z Google oraz wybrane opinie klientów.