Dzik ' i Królik Ramen Shop. Zupa szczęścia i miłości nareszcie w Dzierżoniowie! ZDJĘCIA, MENU, CENY

Dzik ' i Królik Ramen Shop to miejsce, jakiego w Dzierżoniowie jeszcze nie było. Od wejścia widać i czuć, że liczy się tutaj każdy detal. W powietrzu unosi się zapach japońskich produktów, które są używane do przygotowania ramenu. I choć miejsce zostało otwarte zaledwie kilka dni temu, to już cieszy się zainteresowaniem wśród dzierżoniowian.

- Nie sądziłem, że tak dużo gości z Dzierżoniowa będzie pytać o ramen, że będą wiedzieć, co to jest. Ci, którzy przyszli i spróbowali ramenu po raz pierwszy, są mile zaskoczeni i mówią, że wrócą - mówi właściciel ramenowni, Łukasz Dzikowski.

Ramen w Dzierżoniowie jest tworzony na oczach gości, na otwartej kuchni. Miski są "składane" przy gościach - każdy może podejść, zapytać, porozmawiać.

Na klasyczny ramen składa się kilka podstawowych składników. Główną rolę odgrywa ramen, czyli ręcznie robiony makaron na wodzie alkalicznej, który gotuje się ok. 50 sekund. Wywar zupy jest na ogniu 12-18 godzin. Szarpana wołowina jest przygotowywana 18-20 godzin, żeby każde włókno mięsa się rozrywało i było idealnie soczyste. Wszystko jest marynowane w produktach japońskich, w które zaopatruje się restauracja.