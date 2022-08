Lody rzemieślnicze na śpiewająco. Wyszukane Lody na dzierżoniowskim rynku

Śmietanka, czekolada i pistacja, czyli uwielbiane przez wielu klasyki albo mniej popularne smaki: zielona herbata, mięta z czekoladą, róża, figa, grejpfrut — między innymi takie smaki dostaniemy w Wyszukanych Lodach. Codziennie możemy tutaj skosztować innych lodów rzemieślniczych z Pszenna, zawsze — śmietankę i czekoladę oraz pistację. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Można by pomyśleć, że to budka z lodami jak każda inna. Jednak to, co ją wyróżnia, to niesamowita osobowość i energia sprzedającej. Pani Julia, studentka wokalistyki, wręcz zaraża dobrym humorem i uśmiechem.