Targowisko miejskie w Dzierżoniowie w maju. Co możemy kupić? Gabriela Fedyk

Dzierżoniowskie targowisko miejskie końcem maja tętni życiem. Na straganach jest mnóstwo sezonowych warzyw, owoców i sadzonek. Są stoiska ze świeżymi jajami, pieczywem, mięsem, smaczkami dla zwierząt i przyprawami. Są też ubrania, buty, firanki, kosmetyki, chemia gospodarcza, sztuczne kwiaty i stroiki, sprzęty domowe oraz książki. W minibarze można zjeść frytki, hamburgera, zapiekankę czy dolnośląski fast food – knyszę. Słowem – szwarc, mydło i powidło. Targ w Dzierżoniowie jest otwarty trzy razy w tygodniu: we wtorki czwartki i soboty od 6 do 12, a sprzedawcy nierzadko mają tam swoje stoiska od 20 lat lub dłużej. Zobaczcie, co można kupić na targowisku miejskim w Dzierżoniowie.