Skarby z PRL na olx. Zobaczcie, jakie perełki wystawiają dzierżoniowianie! GALERIA Gabriela Fedyk

O PRL-u można powiedzieć wiele, ale jedno jest pewne - jego design jest wyjątkowy. I choć młodszym pokoleniom kojarzył się głównie z szarością i nieatrakcyjnymi, kanciastymi formami, to to, co można znaleźć w ogłoszeniach pod hasłem "PRL" stanowczo temu zaprzecza. A jest tego cała obfitość - od mydeł, bombek choinkowych, serwisów kawowych, kryształów, przez drobny sprzęt AGD, rzutnik na klisze Jacek, gry planszowe i kasety magnetofonowe, aż po słynne meble na wysoki połysk. Zobaczcie naszą galerię i zanurzcie się w tym - nie zawsze oczywistym - pięknie.